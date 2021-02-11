Бывший следователь управления Следственного комитета России по республике Алтай Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на турецком Кипре, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на местную прессу.

По данным издания, мужчина совершил побег из центральной тюрьмы Никосии 8 февраля. О том, каким именно образом ему удалось сбежать из тюрьмы, точных сведений нет. По предварительным данным, 29-летний преступник вырвался на свободу, когда двери в тюрьму открылись для развоза еды.

В полиции рассказали, что Сатлаев направился в сторону города Дикомо, расположенного между Никосией и Киренией, и скрылся в лесу. Его задержали, но из полицейского участка преступнику снова удалось сбежать. При побеге он потерял один ботинок, пишет газета Kibris.

Экс-следователя СКР задержали в 2013 году в Горно-Алтайске. В 2015 году Сатлаева осудили на 6,5 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 75 000 рублей за серию тяжких преступлений. Его признали виновным в четырех изнасилованиях и еще четырех покушениях на изнасилование. Насильник преследовал женщин поздним вечером, ночью или рано утром. Он подкрадывался к ним на безлюдной улице, насиловал их, а заметив приближение людей или машин, убегал с места преступления.

В марте 2019 года Сатлаев получил условно-досрочное освобождение. В начале августа того же года его объявили в международный розыск по подозрению в еще одном изнасиловании жительницы Барнаула. Сатлаеву тогда удалось скрыться в городе Кирения (Турецкая Республика Северный Кипр). В сентябре правоохранители задержали его, мужчину приговорили к 4 годам тюрьмы за нападение на девушку, у которой он выхватил сумку с деньгами и украл около 300 лир и 35 евро.

Как отмечает«РГ», при приеме на работу в СК у Сатлаева не было выявлено психических отклонений, он успешно прошел исследование на детекторе лжи, а после хорошо зарекомендовал себя на службе. Примечательно, что злоумышленник также официально занимался расследованием собственных преступлений и даже уговорил одну из своих жертв забрать заявление, после чего на основании этого вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.