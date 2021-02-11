Имя жены псотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого российский оппозиционер Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению, пропало из базы Росреестра, обнаружили «Открытые медиа», изучив свежую выписку из ЕГРН с данными о собственниках квартиры в доме на Суздальской улице в Москве.

Ранее Навальный рассказал, что адрес квартиры Кудрявцева удалось найти в документах на его автомобиль. Тогда в выписке на квартиру, приватизированную в 2014 году, владельцами значились сын, жена и теща Кудрявцева. В новой выписке говорится, что ее собственниками по-прежнему являются теща и сын Кудрявцева, а также «Российская Федерация».

Кроме того, в документе из ЕГРН на еще одну квартиру в этом доме, которую сотрудник спецслужбы купил через два месяца после инцидента с Навальным, также есть информация о собственниках. В качестве владельца недвижимости в реестре сейчас, как и раньше, указан сам Кудрявцев.

Навальный и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией в конце декабря 2020 года выяснили, что Кудрявцев в октябре купил соседнюю квартиру в том же доме. И тогда, и сейчас он был указан в ЕГРН ее единственным владельцем. Как указывает Newsru.сom, попытка пообщаться с Кудрявцевым обернулась для соратницы Навального уголовным делом: юрист Любовь Соболь проходит подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения.

Ранее оппозиционер Навальный, который был отравлен ядом из группы «Новичок», опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, предположительно, является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление. Речь идет о вышеупомянутом Константине Кудрявцеве.

Политик представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и попросил предоставить ему информацию по личной просьбе начальника для составления «рапорта» о случившемся в августе 2020-го. Кудрявцев, в частности, рассказал о том, как «обрабатывал» вещи оппозиционера после его госпитализации в больницу в Омске. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный медиками скорой помощи, а также уточнил, что в зачистке следов помогли сотрудники транспортной полиции.

11 февраля группа Bellingcat сообщила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день его отравления, систематически отслеживали также и перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего перед двумя его отравлениями – в 2015 году и в 2017 году.