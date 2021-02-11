КУЛЬТУРА
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Росреестр убрал из выписки имя жены предполагаемого отравителя Навального
В обновленном документе на квартиру вместо имени супруги сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева появилась «Российская Федерация»
Росреестр убрал из выписки имя жены предполагаемого отравителя Навального
Росреестр убрал из выписки имя жены предполагаемого отравителя Навального / Others
11 февраля 2021 г.

Имя жены псотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого российский оппозиционер Алексей Навальный считает причастным к своему отравлению, пропало из базы Росреестра, обнаружили «Открытые медиа», изучив свежую выписку из ЕГРН с данными о собственниках квартиры в доме на Суздальской улице в Москве.

Ранее Навальный рассказал, что адрес квартиры Кудрявцева удалось найти в документах на его автомобиль. Тогда в выписке на квартиру, приватизированную в 2014 году, владельцами значились сын, жена и теща Кудрявцева. В новой выписке говорится, что ее собственниками по-прежнему являются теща и сын Кудрявцева, а также «Российская Федерация».

Кроме того, в документе из ЕГРН на еще одну квартиру в этом доме, которую сотрудник спецслужбы купил через два месяца после инцидента с Навальным, также есть информация о собственниках. В качестве владельца недвижимости в реестре сейчас, как и раньше, указан сам Кудрявцев.

Навальный и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией в конце декабря 2020 года выяснили, что Кудрявцев в октябре купил соседнюю квартиру в том же доме. И тогда, и сейчас он был указан в ЕГРН ее единственным владельцем. Как указывает Newsru.сom, попытка пообщаться с Кудрявцевым обернулась для соратницы Навального уголовным делом: юрист Любовь Соболь проходит подозреваемой по делу о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения.

Ранее оппозиционер Навальный, который был отравлен ядом из группы «Новичок», опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который, предположительно, является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, организовавшего его отравление. Речь идет о вышеупомянутом Константине Кудрявцеве.

Политик представился помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и попросил предоставить ему информацию по личной просьбе начальника для составления «рапорта» о случившемся в августе 2020-го. Кудрявцев, в частности, рассказал о том, как «обрабатывал» вещи оппозиционера после его госпитализации в больницу в Омске. Среди прочего он пояснил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный медиками скорой помощи, а также уточнил, что в зачистке следов помогли сотрудники транспортной полиции.

11 февраля группа Bellingcat сообщила, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день его отравления, систематически отслеживали также и перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего перед двумя его отравлениями – в 2015 году и в 2017 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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