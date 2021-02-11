Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки планирует приехать с проверкой в Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, сотрудница которого рассказала президенту России Владимиру Путину о низких зарплатах ученых. Научных сотрудников, которые приняли участие в Совете по науке и образованию и в режиме видеоконференции общались с президентом, теперь опрашивают следователи, пишет «МК».

Старший научный сотрудник Анастасия Проскурина, задавшая Путину вопрос о низких зарплатах, и две ее коллеги, Евгения Долгова и Екатерина Поттер, являются лауреатами Президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год. Работа трех кандидатов биологических наук связана с лечением пациентов со злокачественными опухолями.

Во время конференции Проскурина рассказала Путину, что ученых заставили согласиться на полставки при фактической работе на полную, чтобы выдать показатели. По ее словам, ее оклад составляет 25 тысяч рублей и с этого года она получает надбавку лишь в шесть тысяч рублей. Президент сразу поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых и предоставить подробный отчет.

Как рассказали изданию сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, теперь все поступающие в институт средства будут строго контролироваться, а комиссия Минобрнауки планирует проверить, как они расходовались.

Проверку также проводит и прокуратура Новосибирской области. Сотрудники ведомства выясняют, как соблюдалось трудовое законодательство в части своевременности и полноты оплаты труда.