ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил Сирию с премьером Ирака
Президент Турции подчеркнул важность сохранения стабильности за пределами границ страны и предотвращения ущерба гражданскому населению
Президент Эрдоган обсудил Сирию с премьером Ирака
"Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед Шиа ас-Судани"
3 декабря 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани, в ходе которого обсудил ситуацию в регионе.

Как сообщает Управление коммуникаций Администрации президента, в ходе беседы Эрдоган подчеркнул, что приоритетом Турции является сохранение спокойствия за пределами границ страны и предотвращение ущерба гражданскому населению. Он отметил, что Анкара придает большое значение единству, стабильности и территориальной целостности Сирии, и в этом вопросе позиции Турции и Ирака совпадают.

Президент Турции также заявил, что сирийский режим должен включиться в реальный политический процесс, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Эрдоган подчеркнул, что Турция предпринимает и будет предпринимать шаги для противодействия террористической организации PKK и ее ответвлениям, которые пытаются воспользоваться развитием ситуации в своих интересах, что угрожает национальной безопасности страны.

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