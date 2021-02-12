В детском саду №233 Дзержинского района Ярославля для воспитанников из мусульманских семей из меню убрали свинину, пишет YarNews. По информации издания, с просьбой исключить продукт в прокуратуру обратился один из жителей города Имамаддин Аласов.

Он заявил, что «в дошкольных учреждениях, то есть в садике № 233 г. Ярославля, кормят детей до 7 лет мясом – свининой, которое является опасным для детей, с учетом медицинских норм и требований СанПиНа РФ о вреде здоровья».

Прокуратура поддержала ярославца и направила в администрацию города соответствующее письмо, которое опубликовал на своей странице в соцсети Аласов. «Прокуратурой города Ярославля в департамент образования мэрии города Ярославля направлено информационное письмо о недопущении в деятельности дошкольных учреждений города при организации питания ущемления прав различных национальностей и конфессий, проживающих на территории города», – сообщается в ответе прокуратуры.

Также на ситуацию обратила внимание уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. По обращению федерального омбудсмена, была проведена проверка детского сада с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

«Меню питания воспитанников разработано и утверждено руководителями МДОУ «Детский сад № 233» г. Ярославля и ООО «Комбинат социального питания» 13.11.2020. Согласно пункту 8.1.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, меню разрешено корректировать с учетом климато-географических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения, при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основных пищевых веществ», – говорится в документе по итогам проверки.

По словам заведующей детским садом №233 Светланы Зарубиной, в администрацию детского сада уже поступали просьбы о замене свинины для детей из мусульманских семей. Руководство связалось с поставщиком и закупило необходимое дополнительное оборудование. Теперь в рационе детей будет говядина, сказала Зарубина.