Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил, что у двух государств отсутствуют территориальные претензии друг к другу. По словам дипломата, границы между Казахстаном и Россией закреплены договором.

Таким образом посол отреагировал на резонансные высказывания ряда российских депутатов относительно казахстанских территорий.

«Я не хотел бы драматизировать эти высказывания. Думаю, что этого не стоит делать. Но я подчеркну, что эти неуместные высказывания однозначно противоречат официальной позиции России. Граница между нашими странами закреплена договором. Она делимитирована на всей своей протяженности. И территориальные претензии в российско-казахстанской повестке дня просто принципиально отсутствуют. Их нет. Такие вопросы не обсуждаются. Их просто не существует», – подчеркнул Бородавкин.

Россия уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Казахстана, заверил посол. «Граница между Россией и Казахстаном в моем понимании – это не разделительная линия, это объединяющая, соединяющая нас граница. По-моему, те, кто разогревает «территориальную тему», преследуют цель как-то навредить дружеским отношениям между Россией и Казахстаном», – констатировал дипломат.

В середине декабря МИД Казахстана передал ноту Москве в связи с высказываниями депутата Госдумы, члена Президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Вячеслава Никонова, который в эфире Первого канала заявил, что «территория Казахстана – это большой подарок со стороны России», вызвав межгосударственный скандал. Другой депутат Госдумы, также от правящей партии «Единая Россия», Евгений Федоров зашел в своих высказываниях еще дальше, заявив, что Казахстан должен передать свои земли РФ.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье в центральной прессе страны «Независимость дороже всего», посвященной 30-летию независимости республики, подчеркнул, что Казахстан будет защищать свой суверенитет и национальные интересы всеми возможными способами.

«Когда мы поднимали вопрос обозначения границ нашего молодого государства на заре независимости, были среди политиков и общественных деятелей те, кто говорил, что этот вопрос можно отложить и решить его позже, но своевременность и правильность действий по делимитации и демаркации границ показало время. Сейчас кто бы что бы ни сказал, у нас есть двусторонние соглашения и есть признанные в мире границы. Теперь никто не может с этим спорить», – отметил президент.

На этой неделе известный военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил о проплаченной информационной кампании против Турции и Казахстана в России.

По его словам, «сказки про «Великий Туран» в российском информпространстве хорошо оплачиваются: «Только на работу в Telegram на первом этапе «заряжено» 2,5 миллиона долларов кэшем», – написал он в своем Telegram-канале, ссылаясь на источник в одной из «российских компетентных структур, отслеживающих ситуацию».

По словам журналиста, параллельно с демонизацией Азербайджана и Турции в российском информпространстве, аналогичная деятельность будет проводиться армянскими лоббистами и в отношении Казахстана, который будут «подавать» как союзника в реализации плана «Великого Турана».

«Так что если у КНБ Казахстана будут возникать вопросы, «откуда дует ветер», то это не информационная политика РФ. Это – заказ», – добавил Коротченко.