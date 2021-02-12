США: 5 погибших и десятки раненых при столкновении более ста машин

По меньшей мере пять человек погибли и десятки получили ранения в результате массового ДТП в Форт-Уэрте, штат Техас. По сообщениям местных СМИ, в аварии на шоссе участвовало более 100 автомобилей. Причиной происшествия стало обледенение дороги. Холода обрушилась на Соединенные Штаты в четверг. Трассу, на которой произошло массовое ДТП, перекрыли в обоих направлениях #ДТП #США #Техас