Спасатели разбирают завалы на месте взрыва супермаркета во Владикавказе

Сильный взрыв потряс столицу Северной Осетии Владикавказ. ЧП произошло в супермаркете «Магнит». Здание полностью разрушено. По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. Около 100 спасателей продолжают разбор завалов в поисках людей, которые могут оставаться под обломками. Информации о пострадавших не поступало. #РФ #взрыв #Владикавказ