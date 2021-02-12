ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва супермаркета во Владикавказе
Сильный взрыв потряс столицу Северной Осетии Владикавказ. ЧП произошло в супермаркете «Магнит». Здание полностью разрушено. По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. Около 100 спасателей продолжают разбор завалов в поисках людей, которые могут оставаться под обломками. Информации о пострадавших не поступало. #РФ #взрыв #Владикавказ
Спасатели разбирают завалы на месте взрыва супермаркета во Владикавказе / Others
12 февраля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us