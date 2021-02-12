Оппозиционная Сирийская национальная армия (СНА) представила новый бронетранспортер Şimşek (Молния), созданный усилиями местных специалистов, сообщает Anadolu.

Машина была разработана на предприятиях города Эль-Баб. Она будет использоваться для эвакуации раненых солдат с поле боя, в том числе из заминированных участков.

Презентация бронемашины состоялась в провинции Аазаз на севере Сирии. На церемонии, соответствующей всем требованиям безопасности в период пандемии, присутствовали глава переходного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа, министр обороны Селим Идрис и командиры корпусов СНА.

Şimşek успешно прошел все испытания, серийное производство уже начато. Бронемашина может развивать скорость 110-120 км/ч в нормальных условиях и 35-40 км/ч по бездорожью. Ее длина – 5,5 м, ширина – 2 м, а высота – 2,5 м. Вес Şimşek – 14 тонн.

Первый бронетранспортер производства СНА был представлен в июле 2019 года.