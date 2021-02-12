Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара вице-премьером, сообщает Turkmenportal. Помимо этого, Бердымухамедов-младший стал председателем Высшей контрольной палаты (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также вошел в состав Государственного совета безопасности страны.

«Я назначаю заместителем председателя Кабинета министров, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, членом Государственного совета безопасности Сердара Бердымухамедова и освобождаю его от должности министра промышленности и строительного производства», – заявил президент.

Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства с7 февраля 2020 года. Новым главой ведомства назначен его заместитель Баймырат Аннамаммедов.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что в обязанности нового вице-премьера войдут вопросы цифровизации и внедрения инновационных технологий в систему государственного и общественного управления, а также в здравоохранение, образование, финансы и экономику.

Для назначения сына лидер Туркменистана специально расширил число заместителей премьер-министра. Согласно постановлению, должность введена «в целях дальнейшего совершенствования работы кабинета министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству», пишет одно из ведущих интернет-изданий страны.

В декабре прошлого года в столице Туркменистана Ашхабаде прошлаторжественная презентация новой книги президента страны Гурбангулы Бердымухамедова – «Туркменистан – родина нейтралитета», которая стала подарком главы государства к 25-летнему юбилею со дня объявления статуса постоянного нейтралитета.