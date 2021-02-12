В Турции спущен на воду первый вооруженный беспилотный катер SİDA, разработанный турецкими оборонными компаниями в рамках программы ULAQ. Реализация проекта в течение нескольких лет продолжалась на оборонной верфи ARES в Анталье при активном участии специалистов компании Meteksan.

SİDA создан из композитных материалов и оснащен отечественной системой связи и ночного видения. Кроме того, катер способен преодолевать расстояние до 400 км и развивать скорость в 65 км/ч. Им можно управлять с наземных мобильных транспортных средств, либо из стационарного командного центра, а также военных судов, таких как авианосцы, вертолетоносцы и фрегаты.

Беспилотный катер рассчитан на выполнение разведывательных операций, а также может быть применен с целью защиты гражданских судов и стратегически важных прибрежных объектов и подходов к базам ВМС. Для этого SİDA оснастили 4 ракетными комплексами Javelin и двумя L-UMTAS разработки турецкой Roketsan.

Системы катера могут действовать в связке с ударными беспилотными летательными аппаратами.

В конце первого квартала текущего года планируется проведение огневых стрельб SİDA.