ТУРЦИЯ
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В Турции спущен на воду первый беспилотный военный катер
Сторожевик SİDA будет выполнять разведывательные задачи, обеспечивать защиту гражданских судов и нести службу в прибрежной зоне. Он может действовать в связке с БПЛА на удалении 400 км
В Турции спущен на воду первый беспилотный военный катер
Фото: AA / Others
12 февраля 2021 г.

В Турции спущен на воду первый вооруженный беспилотный катер SİDA, разработанный турецкими оборонными компаниями в рамках программы ULAQ. Реализация проекта в течение нескольких лет продолжалась на оборонной верфи ARES в Анталье при активном участии специалистов компании Meteksan.

SİDA создан из композитных материалов и оснащен отечественной системой связи и ночного видения. Кроме того, катер способен преодолевать расстояние до 400 км и развивать скорость в 65 км/ч. Им можно управлять с наземных мобильных транспортных средств, либо из стационарного командного центра, а также военных судов, таких как авианосцы, вертолетоносцы и фрегаты.

Беспилотный катер рассчитан на выполнение разведывательных операций, а также может быть применен с целью защиты гражданских судов и стратегически важных прибрежных объектов и подходов к базам ВМС. Для этого SİDA оснастили 4 ракетными комплексами Javelin и двумя L-UMTAS разработки турецкой Roketsan.

Системы катера могут действовать в связке с ударными беспилотными летательными аппаратами.

В конце первого квартала текущего года планируется проведение огневых стрельб SİDA.

ИСТОЧНИК:AA
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