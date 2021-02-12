Депутат Арман Бабаджанян на заседании парламента Армении заявил о том, что памятник гитлеровскому коллаборанту и военному преступнику Гарегину Нжде в ближайшее время будет демонтирован.

Решение о демонтаже монумента было принято представителями Азербайджана и России совместно с Турцией, заявил Бабаджанян.

«Азербайджанцы с согласия турок и русских демонтируют памятник Нжде», – сказал армянский депутат, при этом выразив свое недовольство этим решением.

Информация о скором демонтаже объекта появилась в армянской прессе, но точная дата сноса монумента не называется. «Говорят, что азербайджанцы посредством российских миротворцев потребовали демонтажа, а русские предложили, чтобы не обострять ситуацию, исполнить требование», – пишет армянский ресурс Lragir.

Между тем, есть и те, кто считают эту информацию «слухами», – в частности, называющий себя «мэром города» (глава бывшей оккупационной администрации) Эдик Аванесян. По его словам, никаких требований по поводу демонтажа или переноса памятника не было. «Комментировать слухи и выдумки в социальных сетях не хочу. Скажу лишь, что памятник стоит на своем месте, работы над ним еще полностью не завершены. Однако вопрос о каком-либо демонтаже не стоит», – сказал Аванесян.

Статуя Нжде была установлена в карабахском городе Ходжавенд на территории Азербайджана, находящейся под контролем российских миротворцев, в январе с.г. Работа над бюстом пособника фашистов стартовала еще в начале 2020 года, а открытие было запланировано на сентябрь, однако его пришлось отложить из-за военного конфликта, вспыхнувшего в это время в регионе.

Известный военный журналист, главный редактор журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко назвал установку монумента Нжде «плевком в лицо и Азербайджану, и России, и всем странам антигитлеровской коалиции».

«Памятник Гарегину Нжде – это часть той порочной националистической идеологии, которая включает в себя и мечты о Великой Армении, и претензии на национальную исключительность, когда гитлеровские преступники возводятся в ранг национальных героев», – сказал известный эксперт.

Коротченко также посетовал, что армянские власти до сих пор не отказались от экстремистской идеологии Гарегина Нжде – нацистского коллаборанта и военного преступника, осужденного советским трибуналом за то, что он «помогал немцам готовить и засылать диверсионно-террористические группы для совершения терактов и диверсий на территории Советского Союза, в том числе против мирных советских людей в тылу Красной армии».

«Он не был расстрелян только по той причине, что тогда смертная казнь в СССР была отменена, получил длительное тюремное заключение и умер в тюрьме», – указал Коротченко.

В центре Еревана памятник Нжде был установлен в 2017 году и является одной из достопримечательностей столицы Армении.