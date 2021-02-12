Эгейское море превратилось в зону, где не действуют правовые нормы. Об этом говорится в докладе авторитетной немецкой правозащитной организации Mare Liberum, посвященном насилию, чинимому Афинами в отношении беженцев.

Как указывается в документе, в прошлом году в территориальные воды Турции были вытеснены 9 798 беженцев. В период с марта по декабрь 2020 насилие в отношении мигрантов имело место в море ежедневно. Больше всего случаев вытеснения в территориальные воды Турции было зафиксировано в июне прошлого года – 1 814.

Доклад подготовлен на основании мониторинга информации в открытых источниках, а также показаний очевидцев и заявлений береговой охраны Турции.

Помимо прочего, правозащитники подвергли резкой критике заявления Министерства по вопросам миграции и убежища Греции, согласно которым число беженцев, прибывающих на острова в Эгейском море, сократилось по сравнению с предыдущим годом на 96%. Этот факт, по словам авторов доклада, обусловлен не уменьшением числа лиц, желающих попасть в Европу, а безжалостной и систематической практикой греческой береговой охраны по вытеснению мигрантов за пределы территориальных вод страны.

В докладе отмечается, что лодкам беженцев наносятся серьезные повреждения, люди подвергаются физическому и психологическому насилию. Наряду с греческой береговой охраной, в этом, как утверждают правозащитники, участвуют корабли Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) и НАТО.