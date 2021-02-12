За разработчиками приложения Signal, которое многие пользователи ценят за конфиденциальность данных, может стоять Центральное разведывательное управление США, пишет журнал геополитических и международных проблем GreatGameIndia. Правительство Соединенных Штатов, утверждает издание в своем исследовании, финансирует проект «для защиты сообщений своих агентов, задействованных в операциях по смене режимов» в разных странах мира.

Signal был запущен ныне не существующей некоммерческой организацией разработчиков открытого программного обеспечения Open Whisper Systems (OWS) в 2013 году. В подготовке стартапа приняли участие сооснователь самого популярного в мире мессенджера WhatsApp Брайан Эктон и гуру IT-технологий «Мокси Марлинспайк» (настоящее имя Мэтью Розенфельд).

Интересно, что разработчики «никогда не [получали] венчурное финансирование и не искали инвестиций», а общая сумма затрат на запуск проекта до сих пор остается загадкой, отмечают журналисты.

Издание также пишет, что Signal создавался прежде всего для «несвободных государств», где установлен авторитарный или тоталитарный режим. Так, например, он стал главным «мессенджером сопротивления» в Гонконге (КНР) в 2020. В то же время Национальный фонд демократии США значительно увеличил свою прямую и косвенную поддержку протестующим в регионе.

Позже Signal стал популярным среди сторонников экс-президента Дональда Трампа, ультраправых, а также и у активистов Black Lives Matter. Но самый большой наплыв пользователей произошел в начале 2021 года, когда другой мессенджер, WhatsApp, объявил об изменениях в политике конфиденциальности. После этой новости приложением перестали пользоваться 30 миллионов человек, которые взамен предпочли Signal и Telegram.