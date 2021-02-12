Силы режима Башара Асада в 2019-2020 годах в нарушение договоренностей конфисковали и выставили на аукцион почти 180 тысяч гектаров фермерских земель в провинциях Идлиб и Хама. Об этом говорится в докладе сирийской правозащитной организации SNHR (Syrian Network for Human Rights).

Наступая в указанных районах, силовики выселяют местных жителей из домов и изымают их имущество, отмечают правозащитники. В документе также говорится, что силы Асада за последние два года значительно продвинулись в западных провинциях Хама и Идлиб, подвергая интенсивному обстрелу жилые районы.

По словам авторов доклада, для сдачи в аренду конфискованных земель сроком на один год комиссии безопасности режима Асада выставляли их на аукцион. Как рассказал сирийский фермер Эмджед Хамви, у него конфисковали дом и земельный участок в поселке Хальфая на севере Хамы. Другой фермер Абдулнасыр Хавшан отметил, что в прошлом году его лишили посадок фисташковых деревьев на 160 гектарах земель в районе Кефер Зита в северной окрестности Хамы. Участок через аукцион был на год передан в пользование другим лицам.

В сентябре 2020 года эксперты ООН сообщали, что силовики и боевики различных формирований режима Башара Асада продолжают совершать преступления против мирного населения Сирии. Убийства, пытки и изнасилования в Арабской Республике не прекращаются уже девятый год, утверждается в 25-страничном докладе Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирии.

«Сирийцев продолжают убивать, грубые нарушения прав человека фиксируются ежедневно», – говорят авторы доклада, в котором также приводятся факты пыток, изнасилований и убийств мирных жителей. По словам экспертов, «подобные преступления стали частью «государственной политики» режима Асада».

Война в Сирии началась в марте 2011 года. Мирные демонстрации постепенно переросли в вооруженное противостояние после того, как военные открыли огонь для разгона участников протестов. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Около 4,8 миллиона сирийцев нашли убежище за пределами страны.