Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал расследование в отношении мэрии Стамбула, отметив, что оппозиция никак не отвечает на судебные претензии, касающиеся коррупции, хищений и других вопросов.

«Они могли бы просто сказать: «Этот диплом был получен законно» (диплом о высшем образовании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, накануне аннулированный выпустившим его университетом - ред.) или «В мэрии нет коррупции и махинаций». Они могли бы провести экспертизу, обсудить это с экспертами. Но они не делают этого. Потому что знают, что обвинения правдивы», — заявил глава государства.

Он также отметил, что значительная часть документов и улик была передана в суд членами самой Республиканской народной партии (CHP) партии, что, по его словам, говорит о серьезности ситуации.

«У нас нет времени на эти спектакли. Мы сосредоточены на наших целях», — заключил президент.