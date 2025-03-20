ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган высказался об арестах в мэрии Стамбула
Президент Турции впервые прокомментировал действия властей в отношении высокопоставленных сотрудников стамбульского муниципалитета
Президент Эрдоган высказался об арестах в мэрии Стамбула
/ Public domain
20 марта 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал расследование в отношении мэрии Стамбула, отметив, что оппозиция никак не отвечает на судебные претензии, касающиеся коррупции, хищений и других вопросов.

«Они могли бы просто сказать: «Этот диплом был получен законно» (диплом о высшем образовании мэра Стамбула Экрема Имамоглу, накануне аннулированный выпустившим его университетом - ред.) или «В мэрии нет коррупции и махинаций». Они могли бы провести экспертизу, обсудить это с экспертами. Но они не делают этого. Потому что знают, что обвинения правдивы», — заявил глава государства.

Он также отметил, что значительная часть документов и улик была передана в суд членами самой Республиканской народной партии (CHP) партии, что, по его словам, говорит о серьезности ситуации.

«У нас нет времени на эти спектакли. Мы сосредоточены на наших целях», — заключил президент.

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