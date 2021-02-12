Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами, о чем ранее заявляли в МИД РФ.

По словам главы СВР, люди, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, не могут называться оппозиционерами. «Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, ведущих по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», – сказал он журналистам.

МИД России неоднократно обвинял оппозиционного политика Алексея Навального и его сторонников в связях с иностранными спецслужбами, а сам Запад – во вмешательстве во внутренние дела РФ, пишет «Коммерсант».

5 февраля Россия выслала сотрудников генконсульств Германии и Польши, а также дипломата посольства Швеции. По версии внешнеполитического ведомства, они участвовали в акции в поддержку Навального 23 января. Эти страны ответили симметричными мерами, при этом подчеркнули, что дипломаты могут наблюдать за событиями, согласно международному законодательству.