Компания Belterra Investments, владельцем которой является близкий к Кремлю миллиардер из Ростова-на-Дону Ивану Саввиди, приобрела 67% акций порта Салоники в Греции, пишет греческий портал «Русские Афины».

В публикации отмечается, что акции были получены в результате заключения договора с фирмой Deutsche Invest Equity Partners, при этом в компании заявили, что сделка еще не завершена. «Никому никакие акции не перешли в собственность. Пока нет одобрения антимонопольных органов. Когда решение будет принято, пока неизвестно. На это может уйти несколько месяцев», – сообщили в пресс-службе ростовской компании.

По мнению авторов статьи, усиление Саввиди контроля над портом является своеобразной «победой над Соединенными Штатами Америки», которые пытаются ослабить «российское экономическое проникновение» в Грецию. «Восемь месяцев назад, о чем мало говорилось, была предпринята явная попытка со стороны США «отжать» порт у Саввиди. Но, судя по всему, стороны пришли к соглашению. Согласно источникам, эта увертюра может означать джентльменское соглашение о портах Северной Греции», – пишет русскоязычное издание.

В 2017 году консорциум, в который вошли Belterra Investments Ltd, Deutsche Invest Equity Partners GmbH и Terminal Link SAS, выиграл международный тендер на концессию порта Салоники до 2051 года. Компании предложили £231,9 млн евро за 67% акций порта. При этом общая стоимость договора составила £1,1 млрд евро, включая обязательные инвестиции в размере £180 млн евро каждый год на протяжении следующих семи лет.

Российскому бизнесмену с греческими корнями Ивану Саввиди, который владеет в Ростове-на-Дону группой компаний «Агроком», в Греции также принадлежат футбольный клуб ПАОК и часть телеканала Open, а также многие другие активы.

Кроме того, Саввиди занял 61-ю строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в 2020 году по версии Forbes. Сейчас состояние ростовчанина оценивается в $1,6 млрд. Основная часть средств получена бизнесменом после продажи «Донского табака» – сигаретного производства в Ростове-на-Дону.

Ранее The Insider писал о связях Саввиди с Кремлем. Так, в июле 2018 года после подписания греко-македонского (Преспанского) договора, власти Греции выслали двоих российских дипломатов, которых обвинили в попытке подкупа ряда чиновников и духовных лиц. Вскоре стало известно о том, что живущий в там миллиардер, выходец из России и бывший депутат Госдумы Иван Саввиди профинансировал организаторов акций протеста в Македонии против соглашения с Грецией.