Долги граждан России за потребляемую электроэнергию в 2020 году выросли на 12 млрд рублей, достигнув 66,6 млрд. Об этом со ссылкой на материалы к видеообращению члена правления – первого замглавы правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова сообщил ТАСС.

В то же время, как следует из документа, за 2019 год совокупная задолженность населения увеличилась на 3,2 млрд рублей и к началу минувшего года составила 54,6 млрд рублей. Уровень расчетов населения за отчетный период снизился до 97,1% с 98,8% в 2019-м. Кроме того, упал показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии. Так, непромышленные потребители ухудшили расчеты на розничном рынке до 98,6%, а бюджетные потребители и сельхозпроизводители сократили собираемость платежей до 101,1% и 99% соответственно. Исключением стали промышленные потребители, которые улучшили уровень расчетов до 99,8%.

Общая задолженность граждан на розничном рынке по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 287 млрд рублей против 262,8 млрд на конец 2019 года. Основная часть непогашенных долгов – 154,2 млрд рублей – пришлась на непромышленных потребителей.