В Буэнос-Айресе начались судебные слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и Европу, сообщает РБК. Обвиняемыми по нашумевшему «кокаиновому делу» проходят два человека – бывший сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который возглавлял охрану российского посольства, и механик Александр Чикало. Оба задержаны и находятся в тюрьме «Маркос-Пас».

Как утверждает следствие, Близнюк и Чикало были участниками «транснациональной организации», которая пыталась транспортировать кокаин между Германией, Нидерландами и Россией, вместе с четырьмя сообщниками-россиянами.

Чикало в суде заявил, что не был причастен к организации поставок. По его словам, другой фигурант дела, Андрей Ковальчук, который был задержан в Германии и доставлен в Москву, якобы предлагал ему участвовать в отправке «чемоданов» в Россию, но получил отказ. Второй обвиняемый, Близнюк, отказался давать показания по делу. На следующем заседании, которое запланировано на 25 февраля, отвечать на вопросы суда будут свидетели.

В то же время в Дорогомиловском суде Москвы 12 февраля допросили бывшего посла России в Аргентине Виктора Коронелли, который cейчас занимает должность посла в Мексике. Дипломат заявил о знакомстве только с двумя из четверых обвиняемых по делу. О бывшем завхозе дипмиссии в Буэнос-Айресе Али Абянове он отозвался как о хорошем сотруднике, а Андрея Ковальчука, которого следствие считает организатором схемы, видел только один раз в качестве представителя меценатов, готовых дать деньги на культурные проекты посольства.

По словам защитника Абянова, свои показания Коронелли «фактически зачитывал по шпаргалке». Отвечая на вопросы адвокатов, свидетель разошелся с показаниями бывшего секретаря посольства России в Аргентине Олега Воробьева, допрошенного в ноябре 2020-го.

«В самый разгар допроса посла судья к большому неудовольствию защиты объявила перерыв. Во время него господину Ковальчуку, который уже перенес два инсульта, была вызвана скорая помощь, и, хотя подсудимый настаивал на продолжении допроса свидетеля, заседание было перенесено на 26 февраля», – пишет «Коммерсант».

В 2016 году в посольстве России в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с кокаином, которые собирались отправить в Москву. По версии следствия, почти 400 кг наркотиков рыночной стоимостью в £50 млн купил бизнесмен Андрей Ковальчук, хотя сам он утверждал, что приобрел крупную партию кофе, сигар и бытовой химии. По его словам, он упаковал все в чемоданы и с разрешения бывшего завхоза дипмиссии Абянова оставил в подсобке школы при посольстве. В свою очередь прокуратура придерживается мнения, что экс-завхоз перевозил чемоданы под видом дипломатического груза.

В 2016 году Абянову, а также помощникам Ковальчука – аргентинскому полицейскому Ивана Близнюку и его знакомому Александру Чикало – не удалось вывезти чемоданы. Наркотики обнаружил новый завхоз. Он сообщил о своей находке Олегу Воробьеву, который вскрыл баулы и обнаружил внутри пакеты с белым порошком. О находке сообщили сотрудникам ФСБ и аргентинской полиции, после чего кокаин был изъят и уничтожен. Вместо него оперативники положили в чемоданы пакеты с мукой и песком, заново опечатали их, предварительно установив внутри GPS-трекеры для отслеживания маршрута, отмечает «Коммерсант».

В итоге 12 декабря 2017 года в Москве на автобазе МИДа при попытке получить доставленные из Буэнос-Айреса чемоданы были задержаны Али Абянов, бизнесмен, в прошлом сотрудник ЦК ВЛКСМ Владимир Калмыков и предприниматель Иштимир Худжамов. Предполагаемый организатор наркотрафика Андрей Ковальчук в это время проживал в Германии. Он был объявлен в международный розыск, задержан и затем экстрадирован в Россию.

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