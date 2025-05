Одна была уволена после публичного выступления, другая — досрочно после заявления на увольнение. Кампания No Azure for Apartheid и Associated Press подтверждают участие Microsoft в военных операциях через платформы Azure и OpenAI.

Microsoft заявила, что поддерживает свободу мнений, но не допустит срывов мероприятий.