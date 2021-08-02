ПОЛИТИКА
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Столица Татарстана против репрессий и за свободные выборы
В Казани прошел первый санкционированный с весны 2020 года митинг «против репрессий, задержаний и изменений выборного законодательства». На акцию были допущены 200 человек, в соответствии с разрешением властей. Остальные стояли по периметру площадки. По окончании митинга 9 человек были задержаны. Сегодня в России проходит не согласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального «Любовь сильнее страха».
митинг / Others
2 августа 2021 г.
Истории
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