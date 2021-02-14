В Японии появится специальная правительственная должность координатора по борьбе с одиночеством и изоляцией, сообщает Meduza со ссылкой на Japan Times.

Создать новый пост распорядился глава правительства Есихидэ Суга. Его займет министр регионального развития Тэцуси Сакамото. По словам премьера, главной задачей координатора будет принятие комплексных мер для решения проблемы возросшего на фоне пандемии уровня самоубийств среди женщин.

В новой должности Сакамото будет координировать работу сразу нескольких правительственных агентств, которые занимаются предотвращением самоубийств, уходом за пожилыми людьми и детьми из бедных семей.

Должность ответственного за проблемы одиноких жителей появилась в японском правительстве впервые.

В 2020 году в Японии на фоне мер изоляции из-за пандемии уровень самоубийств среди женщин вырос на 14,5%. Мужчины совершали суицид на 1% реже, чем за год до этого.

Ранее борьбу с одиночеством назвали главным трендом года. В обзоре компании Telenor говорится, что с наступлением пандемии коронавируса число одиноких людей в мире выросло, а это чревато проблемами с психологическим и физическим здоровьем, поэтому в скором времени должны возникнуть соответствующие технологии.

Япония – не первая страна, где появился министр одиночества. Как пишет «РГ», аналогичная должность была введена в 2018 году в Британии. Местные власти уже тогда озаботились влиянием чувства покинутости на здоровье общества: по данным правительства, три четверти опрошенных врачей-терапевтов рассказали, что в день встречают от одного до пяти человек, страдающих от одиночества.

В России создать такой пост в 2018 году предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Необычные министерства встречаются и в других странах. В Индии существует министерство АЙУСГ – аюрведы, йоги, унани, сиддхи и гомеопатии. Сразу в некоторых странах мира работают министерства счастья. Одним из первых оно появилось в Бутане. Власти этого государства даже вместо привычного ВВП измеряют ВНС – показатель Валового национального счастья.