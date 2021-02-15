В своем видеообращении к народу лидер ФРГ заявила, что помнит имена всех погибших во время ужасающего нападения, совершенного на почве ненависти, отметив, что прошлогодние события стали поворотным моментом для мирного сосуществования и согласия в немецком обществе, пишет Anadolu.

Меркель подчеркнула, что расизм и ненависть – это яд, который отравляет немецкое общество. Канцлер Германии назвала имена погибших и привлекла внимание к тому факту, что ультраправый убийца даже не знал этих людей, а действовал лишь на почве ненависти к мигрантам и людям другой культуры.

Жители страны сообща будут противостоять проявлениям ксенофобии и ненависти, добавила Меркель.

19 февраля 2020 года Ханау в 20 км от Франкфурта-на-Майне потрясли сообщения о стрельбе в центре небольшого немецкого города. 43-летний Тобиас Р. сначала открыл огонь по посетителям кальянной в районе Хоймаркт, затем проехал на автомобиле 2 километра и расстрелял несколько человек в таком же заведении на площади Курта Шумахера. В результате лишились жизни в общей сложности 11 человек. Анкара заявила, что по меньшей мере пятеро из погибших являлись турецкими гражданами.

Сам стрелок скрылся с места преступления, для его поимки в стотысячный Ханау вызвали вооруженную полицию со всей земли Гессен и Баварии. Несколькими часами позже полиция сообщила, что предполагаемый убийца был обнаружен мертвым в своей квартире. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери. По версии следствия, после совершения преступлений он застрелил ее, а затем сам покончил жизнь самоубийством.

Аналогичный случай произошел в земле Саксония-Анхальт. В октябре 2019 года 27-летний неонацист и экс-служащий бундесвера Штефан Баллиет открыл огонь возле синагоги и в турецкой закусочной в Галле. Он расстрелял двоих человек и попытался напасть на девятерых других прохожих. Нападавший вел онлайн-трансляцию, в его машине также было обнаружено 4 кг взрывчатки.

Политики и правозащитники отмечают рост радикальных националистических настроений в ФРГ, особенно на территории бывшей ГДР. Представители левых и центристских фракций в бундестаге связывают это с деятельностью третьей по величине партии в парламенте страны – правопопулистской «Альтернативы для Германии».

После атаки в Ханау глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала парламентариев не сотрудничать с «Альтернативой», которая, по ее словам, «терпит праворадикалов, а если говорить открыто – нацистов, в своих же рядах».