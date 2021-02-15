БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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Турция впервые экспортирует спутник. Заказчиком станет Аргентина
Компания TAI (Turkish Aerospace Industries) поставит аргентинцам несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги в рамках первого экспортного проекта Турции в области космоса
Турция впервые экспортирует спутник. Заказчиком станет Аргентина
Турция впервые экспортирует спутник. Заказчиком станет Аргентина / Others
15 февраля 2021 г.

Первой турецкой разработкой в космической сфере, которая будет экспортирована, станет спутник, созданный компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) для Аргентины, заявили в Управлении оборонной промышленности Турции (SSB).

«Хочу поздравить всех наших инженеров, которые внесут свой вклад в разработку спутника. Он будет доставлен в Аргентину в 2024 году в рамках первого экспортного проекта нашей страны в области космоса», – заявил глава оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Дочерняя компания TAI GSATCOM Space Systems Inc., созданная совместно с аргентинской компанией INVAP S.E., работает над спутниковыми технологиями с высокой выходной мощностью для национальной телекоммуникационной компании Аргентины ARSAT S.A. В рамках этого проекта TAI также поставит аргентинскому заказчику несколько спутниковых подсистем, различное оборудование и инженерные услуги.

По словам Демира, оборонная промышленность Турции на нынешнем этапе вносит большой вклад в реализацию Национальной космической программы и развитие сотрудничества с зарубежными партнерами в области космоса.

Аргентинская GSATCOM начала разрабатывать спутники связи нового поколения в 2019 году. С 2024 года они будут обращаться на геосинхронных орбитах и использоваться для передачи гражданских данных. Пропускная способность оборудования на спутниках составит более 50 ГБит/с.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на презентации Национальной космической программы заявил, что в честь 100-летия Республики планируется к концу 2023 года запустить в космос гибридную ракету отечественного производства.

По словам турецкого лидера, само по себе обнародование программы – это «поворотный момент в истории страны» и «результат длительного планирования и множества усилий». «Эта программа охватывает реальные и одновременно конкурентные цели, она станет нашей дорожной картой в космосе. Желаю, чтобы эта карта привела нашу страну в высшую лигу в глобальной космической гонке», – отметил Эрдоган. По его словам, основная и самая важная миссия программы – высадка аппарата на Луне в год столетия Республики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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