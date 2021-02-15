КУЛЬТУРА
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Виртуальные туры в Национальный музей Казахстана пользуются популярностью
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса в режиме онлайн музей посетили 140 тысяч человек
Виртуальные туры в Национальный музей Казахстана пользуются популярностью
Фото: АА / Others
15 февраля 2021 г.

Национальный музей Казахстана, в котором насчитывается около 200 тысяч исторических памятников, привлекает внимание туристов виртуальными турами. Как отмечает агентство Anadolu, это единственное место, где представлен «Иссыкский золотой человек» - артефакт, найденный в Иссыкском кургане. Возраст «Золотого человека» насчитывает 2500 лет.

Наряду с этим в музее хранятся изделия из золота, найденные при раскопках курганов в различных уголках страны. Площадь музея, состоящего из 18 помещений, достигает 74 тысяч кв.м.

Национальный музей продолжает принимать посетителей с учетом всех мер по противодействию коронавируса. Любители искусства также получают возможность совершить виртуальный тур по музею на сайте Kazmuseum.Сom. Тур доступен на 8 языках, в том числе турецком.

Представитель музея Аягез Султанова в беседе с Anadolu рассказала, что в 2020 году на фоне пандемии учреждение работало лишь 6 месяцев. За этот период его посетили 27 тысяч человек, 4 тысячи из которых иностранные туристы. «Это очень низкий показатель с учетом того, что в 2019 году в музее побывали 170 тысяч посетителей», - сказала она.

Султанова отметила, что в настоящий момент музей большее внимание уделяет 3D-турам. «На фоне пандемии проект виртуального тура, запущенный в 2019 году, стал более популярен. В 2020 году виртуальным туром воспользовались 140 тысяч человек», - сообщила собеседница агентства.

ИСТОЧНИК:AA
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