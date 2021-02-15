Министерство образования и науки РФ планирует приобрести стол для совещаний за 2 миллиона рублей и просит изготовить его за три дня. Еще 2,4 миллиона чиновники готовы заплатить за изготовление кресел и стульев, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на информацию на официальном сайте госзакупок.

Из технического задания следует, что ведомству требуется изготовленный из массива дуба круглый стол диаметром 8 метров. При этом он должен состоять из 15 одинаковых секций, каждую из которых необходимо украсить декоративной колонной, а в самом столе предусмотреть вырезы для подключения электрооборудования. Он также должен быть оборудован трибуной и покрашен «под золото».

Кроме стола потенциальный подрядчик обязан изготовить 36 кресел и 49 стульев. Их спинки и ножки должны быть «оформлены высокохудожественным профилем, придающим изделию неповторимый дизайн». Помимо этого, спинки и сиденья стульев и кресел следует обить мягкой тканью с узорами из гвоздик, говорится в техзадании. За каждое кресло и стул ведомство готово заплатить поставщику до 34 122 и 24 212 рублей соответственно.

Общая максимальная стоимость контракта на изготовление всей мебели превышает 4,4 миллиона рублей. Мебель будет предназначена для проведения коллегий министерства, а также заседаний Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки.

В техзадании также указывается, что на исполнение заказа поставщикам отводится всего 7 дней с даты заключения контракта. При этом в течение 2 дней поставщик должен предоставить на согласование чиновникам министерства эскизы мебели, образцы тонировки дерева и образцы ткани. Поставщик также должен будет уведомить министерство о готовности к отгрузке мебели за два дня до этого. Таким образом, на изготовление самого комплекта мебели отводится всего лишь 3 дня.

Как отметили представители одной из мебельных компаний, подобный стол, стулья и кресла «не являются серийно выпускаемыми товарами и имеют признаки и характеристики индивидуального изготовления». В этой связи они попросили увеличить сроки выполнения заказа «до разумных, например, до 20 рабочих дней».

Минобрнауки со своей стороны объяснило, что поставка в столь короткие сроки «обусловлена служебной необходимостью», и отказалось увеличить сроки поставки товара.