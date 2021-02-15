Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной. По его предположениям, местом первоначального распространения инфекции мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия, пишет ТАСС.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь [распространения коронавируса] вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попав [затем] на ферму диких животных», - заявил специалист в интервью газете The New York Times.

Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance, отметил, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из таких ферм, либо ее обитатели - хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Он указал, что версия передачи коронавируса от диких животных получила наибольшую поддержку китайских исследователей и посетивших страну наканунеучастников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения.

Как рассказал ученый, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам некоторых пациентов, однако власти Китая отказали им в этом, поскольку «медицинские карты пациентов крайне конфиденциальны, а некоторые из них недоступны».

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы ВОЗ заявили, что не добились какого-либо прорыва в ходе поездки в Ухань с целью изучения причин происхождения коронавируса, однако в процессе работы с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы, отмечает ТАСС.

Наиболее вероятная из них – инфекция передалась от диких животных через промежуточное звено. По мнению экспертов, он мог сначала распространиться среди одной популяции, послужившей естественным «резервуаром», в котором вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Делегация прибыла в Китай 14 января 2021 год, спустя более года после первой вспышки – власти КНР тормозили въезд под разными предлогами. Эксперты в течение нескольких недель пытались установить происхождение вируса SARS-CoV-2: они посетили ряд объектов, в том числе и рынок морепродуктов Хуанань – его считают источником коронавируса. Помимо этого, специалисты побывали в инфекционных больницах и Уханьском институте вирусологии.

Версии о том, что COVID-19 был создан в Китае в лабораторных условиях, а оттуда случайным или намеренным образом распространился по всему миру, появились еще в начале пандемии. Экс-президент США Дональд Трамп и бывший директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео говорили о наличии доказательств разработки вируса в Институте вирусологии в Ухани. КНР все обвинения отвергает.