ПОЛИТИКА
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Русских и французских солдат перезахоронили вместе спустя 200 лет
На Екатерининском кладбище Вязьмы в одной братской могиле захоронили останки русских и французских солдат, погибших в боях под Смоленском в 1812 году во время отступления армии Наполеона. На церемонии присутствовали потомки династии Романовых, Наполеона и Кутузова. #Вязьма #русскофранцузскаявойна #захоронениеостанков
Русских и французских солдат перезахоронили вместе спустя 200 лет / Others
15 февраля 2021 г.
Истории
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