Русских и французских солдат перезахоронили вместе спустя 200 лет

На Екатерининском кладбище Вязьмы в одной братской могиле захоронили останки русских и французских солдат, погибших в боях под Смоленском в 1812 году во время отступления армии Наполеона. На церемонии присутствовали потомки династии Романовых, Наполеона и Кутузова. #Вязьма #русскофранцузскаявойна #захоронениеостанков