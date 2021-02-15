Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первую в мире систему тестирования для выявления британского штамма COVID-19, пишет «Российская Газета». Новая тест-система успешно прошла клинические испытания и зарегистрирована для использования в России.

Набор реагентов (АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT) «обладает высокой точностью, что доказали испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией», сообщает ведомство. Это стало возможным за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации.

Система рассчитана «на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий на миллилитр». «Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – отметила пресс-служба Роспотребнадзора.

По оценке санэпиднадзорного ведомства, новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса и других возбудителей пандемических инфекций, где требуется быстрое массовое тестирование.

Об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса стало известно в конце декабря 2020 года. Британский штамм выявлен в несколько десятках европейских стран, в том числе в Турции и России. Ученые утверждают, что мутировавший вирус передается от человека к человеку гораздо быстрее первоначального варианта COVID-19.