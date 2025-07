В центре Еревана неизвестные осквернили стелу, посвященную памяти жертв Холокоста. Об этом на своей странице в Facebook рассказала председатель Международной общественной организации гуманитарного развития Цовинар Костанян.

Неизвестные закрасили монумент красной краской, добавив надпись на английском языке Your name is blood («Ваше имя – кровь»), а также разбросали и растоптали цветы, возложенные 27 января в День памяти жертв Холокоста. По факту вандализма заведено уголовное дело.

СМИ предполагают, что произошедшее – дело рук армянских националистов, подобным образом выражающих возмущение тем, что в ходе Второй Карабахской войны Азербайджан использовал оружие израильского производства. Сама Костанян напомнила в своем посте, что лидер еврейской общины Армении направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху письмо с просьбой «прекратить поставки оружия в Азербайджан».

По словам генерального директора международной ассоциации «Aзербайджан – Израиль» Лева Спивака, антисемитизм в Армении достиг высокого уровня. «По данным еврейской организации AIPAC, антисемитизм есть везде, как правило, около 0,5%, при этом в Армении этот показатель составляет свыше 60%, это рекорд (для сравнения, на втором месте Греция с 30%)», – cказал он. Спивак считает, что неприязнь к евреям в Армении обусловлена тем, что их там практически нет – «всего несколько десятков в смешанных браках и все».

Поставки оружия из Израиля в Азербайджан лишь усугубили ситуацию, отмечает эксперт. «Это было воспринято в Армении как абсолютно антиармянский факт, и я уверен, что тоже подтолкнуло к росту антисемитизма. Судя по тому, что я вижу, по крайней мере, интернет-СМИ активно муссируют антиизраильскую, антисемитскую тему. Так что ничего удивительного в осквернении монумента нет. Я даже не знаю, возможны ли при нынешнем правительстве какие-либо отношения между Израилем и Арменией», – заявил Спивак, добавив, что Израиль обязательно направит Армении ноту в связи с этим вандализмом.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, 60% вооружения Азербайджана было закуплено у компаний из Израиля, а за последние пять лет объем двусторонней торговли вооружением и военной техникой превысил $740 миллионов. Израиль данные об экспорте оружия традиционно не раскрывает.

Недавно в карабахском городе Ходжавенд на территории Азербайджана открыли монумент пособнику фашистов и военному преступнику Гарегину Нжде. Произошло в это в зоне ответственности российских миротворцев. Работа над памятником стартовала еще в начале 2020 года. На прошлой неделе депутат Арман Бабаджанян на заседании парламента заявил, что памятник демонтируют, однако некоторые армянские деятели назвали эту новость «слухами».