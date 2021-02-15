Турецкая компания Campak заявила о готовности инвестировать в строительство мусоросортировочного комплекса в Дагестане, сообщает пресс-служба правительства северокавказской республики.

Глава Campak Абдулкадир Туран встретился с премьер-министром Дагестана Абдулпатахом Амирхановым в Махачкале 11 февраля, чтобы обсудить детали проекта. По словам Турана, на возведение объекта уйдет три года.

Предполагается, что первые в республике предприятия по обработке мусора будут расположены в центральной зоне. На данный момент в РД функционируют два официальных мусорных полигона – в Избербаше и Кизляре.

«Сегодня нам в первую очередь нужно решить вопрос с обеспечением регулярной уборки мусора и его перевозки на полигоны. Что касается строительства мусоросортировочного предприятия, то целесообразнее возводить их рядом с полигонами. Сегодня мы ведем работу по организации станций перегрузки ТКО (твердые коммунальные отходы – прим. ред.), планируем их установку в райцентрах горной зоны для того, чтобы мусор после сбора прессовался и при транспортировке занимал меньше места», – отметил Амирханов.

Абдулкадир Туран сообщил, что компания детально изучила ситуацию с мусорной системой в республике.

«В Дагестане необходимо разработать правильную систему обращения с отходами, в этом вопросе нужен комплексный подход. У нашей компании есть успешный опыт работы в разных странах, к примеру, в Марокко и Пакистане, где наблюдалась еще более сложная ситуация с ТКО, чем в Дагестане. Мы готовы приложить все усилия, чтобы наладить ситуацию в сфере обращения с отходами», – сказал он.

Как отмечается в сообщении, турецкая делегация продолжит работу со специалистами Минприроды Дагестана. Также запланирован выезд на мусорные полигоны региона.

В мае 2020 года гендиректор турецкого «Красного полумесяца» Ибрагим Алтан заявило том, что Турция направила в Дагестан медпомощь для борьбы с коронавирусом общей стоимостью в 2,6 миллиона лир (около 27,4 миллиона рублей). «Груз включает 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок EN149, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, медикаменты, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства Турции и дезинфицирующие средства», – пояснил тогда Алтан.