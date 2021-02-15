В отношении 36-летнего жителя города Новогрудка Республики Беларусь завели уголовное дело за сообщения в мессенджере Telegram, сообщает «Наша Нiва». Мужчину обвиняют в том, что в одном из чатов он опубликовал призывы к агрессивным действиям в отношении милиционеров.

Еще одной причиной для открытия уголовного производства стал «нецензурный комментарий, который унижает честь и достоинство Лукашенко», написанный обвиняемым 27 сентября.

Возбуждено сразу два уголовных дела: по статье 130 УК (разжигание вражды) и статье 368 (оскорбление президента). В Генпрокуратуре Беларуси отметили, что несколько месяцев назад мужчина был осужден судом Лидского района за угрозы убийством. В данный момент гражданин находится под стражей. По инкриминируемым статьям мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

На прошлой неделе в Новогрудке осудили на 10 суток местную жительницу Жанну Бобровскую. Поводом стало организация экскурсии о Холокосте для двадцати человек в районном центре. Суд посчитал, что таким образом Бобровская провела одиночный несанкционированный пикет.