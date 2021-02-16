Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада занять четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом. «Те, кто стремится и далее сотрудничать с Турцией, в том числе в рамках НАТО, не должен поддерживать террористов», – сказал Эрдоган, выступая в понедельник, 15 февраля, в провинции Ризе.

Президент привлек внимание к предвзятой реакции США на последнюю антитеррористические операции Турции в Ираке. «Как же получается? Вы же заявляли, что не поддерживаете террористов РПК, ОНС и «Демократического союза». Вы не только поддерживаете, но и покровительствуете им», – сказал турецкий лидер.

Кровь убитых на севере Ирака мирных жителей Турции на руках каждого, кто покровительствует террористам, поддерживает их и проявляет к ним симпатию, подчеркнул Эрдоган.

Выступление турецкого лидера прозвучало на фоне очередного кровавого преступления, совершенного боевиками террористической организации РПК на севере Ирака – убийства 13 мирных жителей Турции, похищенных левацкими экстремистами в различные годы.

Эрдоган отметил, что власти Турции долгое время разрабатывали план освобождения этих людей, часть которых удерживалась экстремистами пять-шесть лет. Они были убиты террористами РПК в иракском районе Гара после начала антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла»).

Президент отметил, что уже на первом этапе операции, продолжающейся с 10 февраля, ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака десятки террористов, а по состоянию на полдень 15 февраля число ликвидированных боевиков РПК превысило 50.

«Мощь турецкой армии возрастает с каждым днем, и ей не в силах противостоять ни террористы, ни «пешки» противников Анкары. Мы горды тем, что ВС Турции достигли уровня, при котором самостоятельно проводят операции вне зависимости от времени и места во имя будущего страны и народа», – подчеркнул Эрдоган.

По его словам, на фоне убийства турецких граждан в районе Гара на севере Ирака никто не в праве требовать с Турции ответа за антитеррористические операции в Ираке и Сирии. Террористы не смогут беспрепятственно орудовать ни в иракском Кандиле и Синджаре, ни в Сирии, заверил турецкий лидер.

«Действия террористической организации РПК не имеют ничего общего с интересами народов, населяющих наш регион, в том числе Турции, и тем более с общечеловеческими и нравственными ценностями. Долг Турции – полностью раздавить, уничтожить террористов», – сказал президент.

Он добавил, что Турция уже вышла из ряда стран, где происходили перевороты, царил общественно-политический хаос. Современная Турция – государство, где по воле народа меняется система государственного правления, обсуждается новая конституция, добавил он.

Вместе с тем, 15 февраля посол США в Анкаре Дэвид Саттерфильд был вызван в МИД Турции, где ему выразили решительный протест в связи с реакцией Вашингтона на убийство 13 турецких граждан боевиками РПК.

В Госдепе ранее поставили под сомнение факт похищения турецких граждан террористами. «Если информация о наличии турецких граждан в руках террористов РПК соответствует действительности, то мы решительно осуждаем это событие» – говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Позже Саттерфильд заявил, что США считают террористов РПК ответственными за жестокое преступление. Об этом заявило Министерство обороны Турции после беседы с послом в ведомстве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу также выразил соболезнования Анкаре в связи с убийством террористами 13 граждан. К соболезнованиям присоединился ЕС.