ТУРЦИЯ
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Эрдоган обвинил США в поддержке РПК, убивающей мирных граждан Турции
Президент Турции указал на предвзятую реакцию Вашингтона на антитеррористические операции Анкары. Кровь убитых на севере Ирака 13 турецких граждан на руках каждого, кто покровительствует террористам и проявляет к ним симпатию, подчеркнул Эрдоган
Эрдоган обвинил США в поддержке РПК, убивающей мирных граждан Турции
Фото: АА / Others
16 февраля 2021 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада занять четкую позицию в вопросе борьбы с терроризмом. «Те, кто стремится и далее сотрудничать с Турцией, в том числе в рамках НАТО, не должен поддерживать террористов», – сказал Эрдоган, выступая в понедельник, 15 февраля, в провинции Ризе.

Президент привлек внимание к предвзятой реакции США на последнюю антитеррористические операции Турции в Ираке. «Как же получается? Вы же заявляли, что не поддерживаете террористов РПК, ОНС и «Демократического союза». Вы не только поддерживаете, но и покровительствуете им», – сказал турецкий лидер.

Кровь убитых на севере Ирака мирных жителей Турции на руках каждого, кто покровительствует террористам, поддерживает их и проявляет к ним симпатию, подчеркнул Эрдоган.

Выступление турецкого лидера прозвучало на фоне очередного кровавого преступления, совершенного боевиками террористической организации РПК на севере Ирака – убийства 13 мирных жителей Турции, похищенных левацкими экстремистами в различные годы.

Эрдоган отметил, что власти Турции долгое время разрабатывали план освобождения этих людей, часть которых удерживалась экстремистами пять-шесть лет. Они были убиты террористами РПК в иракском районе Гара после начала антитеррористической операции Pençe Kartal-2 («Коготь орла»).

Президент отметил, что уже на первом этапе операции, продолжающейся с 10 февраля, ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака десятки террористов, а по состоянию на полдень 15 февраля число ликвидированных боевиков РПК превысило 50.

«Мощь турецкой армии возрастает с каждым днем, и ей не в силах противостоять ни террористы, ни «пешки» противников Анкары. Мы горды тем, что ВС Турции достигли уровня, при котором самостоятельно проводят операции вне зависимости от времени и места во имя будущего страны и народа», – подчеркнул Эрдоган.

По его словам, на фоне убийства турецких граждан в районе Гара на севере Ирака никто не в праве требовать с Турции ответа за антитеррористические операции в Ираке и Сирии. Террористы не смогут беспрепятственно орудовать ни в иракском Кандиле и Синджаре, ни в Сирии, заверил турецкий лидер.

«Действия террористической организации РПК не имеют ничего общего с интересами народов, населяющих наш регион, в том числе Турции, и тем более с общечеловеческими и нравственными ценностями. Долг Турции – полностью раздавить, уничтожить террористов», – сказал президент.

Он добавил, что Турция уже вышла из ряда стран, где происходили перевороты, царил общественно-политический хаос. Современная Турция – государство, где по воле народа меняется система государственного правления, обсуждается новая конституция, добавил он.

Вместе с тем, 15 февраля посол США в Анкаре Дэвид Саттерфильд был вызван в МИД Турции, где ему выразили решительный протест в связи с реакцией Вашингтона на убийство 13 турецких граждан боевиками РПК.

В Госдепе ранее поставили под сомнение факт похищения турецких граждан террористами. «Если информация о наличии турецких граждан в руках террористов РПК соответствует действительности, то мы решительно осуждаем это событие» – говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Позже Саттерфильд заявил, что США считают террористов РПК ответственными за жестокое преступление. Об этом заявило Министерство обороны Турции после беседы с послом в ведомстве.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу также выразил соболезнования Анкаре в связи с убийством террористами 13 граждан. К соболезнованиям присоединился ЕС.

ИСТОЧНИК:AA
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