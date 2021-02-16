Нижегородский районный суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова. Как сообщает РИА «Новости», его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном приобретении оружия.

«Маркелов, будучи должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника», – сказала судья в ходе оглашения приговора.

По версии следствия, через доверенное лицо Наталью Кожанову чиновнику было переведено более 235 миллионов рублей от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша в качестве вознаграждения («откат») за передачу компании пяти миллиардов рублей из средств, выделенных государством на развитие местного сельского хозяйства. Кроме того, Маркелов незаконно обеспечил свою личную охрану за счет средств республиканского бюджета на сумму около 9 миллионов рублей.

Суд отметил, что окончательный приговор экс-главе Марий Эл по делу о коррупции будет вынесен на следующей неделе. «Оглашение приговора продлится до конца недели, на 24 февраля назначена резолютивная часть. Приговор составляет 398 страниц», – сказала судья.

Приговор Маркелову начали зачитывать в суде в понедельник. Адвокаты чиновника до заседания сообщили журналистам, что материалы дела составляют более 200 томов. Бывший глава республики вину не признает.

С апреля 2019 года слушания проходят в Нижегородском районном суде. Прокуратура просила перенести их из Йошкар-Олы, чтобы подсудимый не мог воспользоваться связями в республике, отмечает РИА «Новости».

Бывший с 2001 года главой Марий Эл Маркелов был освобожден от должности 6 апреля 2017 года указом президента РФ, а 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки.

Суд конфисковал у Маркелова торговый центр, 16 автомобилей, золотые слитки и другое имущество на 2,2 миллиарда рублей. Прокурор запросил 17 лет колонии строгого режима, штраф в 235 миллионов рублей и лишение права занимать руководящие должности в течение трех лет.