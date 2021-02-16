Американцу Лесли Моргану Уайту по ошибке сделали кесарево сечение. 34-летний мужчина, страдающий чрезмерным ожирением, попал в одну из больниц штата Кентукки (США) с проблемами с сердцем, но врачи решили, что он – беременная тройней женщина. Теперь пострадавший требует миллионную компенсацию, передает канал РЕН-ТВ.

По сведениям СМИ, скорая приехала к Уайту из-за болей в области сердца. Медики привезли мужчину в больницу, однако врачи приняли его за женщину, которая беременна как минимум тройней. Причиной стал лишний вес. Очнувшись после операции, мужчина был сильно возмущен. «А что, моих гениталий никто не заметил?» – спросил он врачей.

Пациент подал на больницу в суд. Он потребовал 1,2 миллиона долларов компенсации морального и физического ущерба.

В аналогичном случае, ожидающем судебного разбирательства, врачи медицинского центра St Mathews в 2017 году провели липосакцию беременной женщине, прежде чем заметили, что у нее начались роды.

В январе 2020 года в роддоме российского Кыштыма на Урале во время кесарева сечения ребенку порезали лицо. Тогда врачи заявили, что это произошло по вине роженицы, которая сильно дергалась.