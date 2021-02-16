ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
НАТО планирует усилить активность у границ России
В Североатлантическом альянсе думают над новой стратегией сдерживания РФ и КНР и продвижения «своих ценностей и интересов». Также военный блок намерен внедрять в вооруженные силы «зеленые технологии»
НАТО планирует усилить активность у границ России
Фото: Reuters / Others
16 февраля 2021 г.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящей видеоконференции министров обороны стран-участниц альянса будет обсуждаться расширение финансирования военной активности альянса у границ России, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет 17-18 февраля.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – цитирует генсека агентство.

Помимо этого, ожидается, что на онлайн-встрече поднимут вопрос подготовки новой стратегической концепции альянса. Столтенберг рассказал о намерениях повысить военные расходы, а также о работе над сокращением углеродных выбросов армиями НАТО и внедрением в вооруженные силы альянса «зеленых технологий».

Новая концепция НАТО будет направлена против Москвы и Пекина. «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах, поэтому мы должны усилить политический диалог и практическое сотрудничество всех думающих, как мы, стран, для продвижения своих ценностей и своих интересов», – пояснил Столтенберг.

В декабре 2020 года Генштаб Минобороны России заявил об увеличении активности кораблей Североатлантического альянса у границ России – в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. Начальник ГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала блоку и США в частности «подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us