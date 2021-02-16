Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предстоящей видеоконференции министров обороны стран-участниц альянса будет обсуждаться расширение финансирования военной активности альянса у границ России, сообщает ТАСС. Мероприятие пройдет 17-18 февраля.

«Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», – цитирует генсека агентство.

Помимо этого, ожидается, что на онлайн-встрече поднимут вопрос подготовки новой стратегической концепции альянса. Столтенберг рассказал о намерениях повысить военные расходы, а также о работе над сокращением углеродных выбросов армиями НАТО и внедрением в вооруженные силы альянса «зеленых технологий».

Новая концепция НАТО будет направлена против Москвы и Пекина. «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного наступления на международный миропорядок, основанный на правилах, поэтому мы должны усилить политический диалог и практическое сотрудничество всех думающих, как мы, стран, для продвижения своих ценностей и своих интересов», – пояснил Столтенберг.

В декабре 2020 года Генштаб Минобороны России заявил об увеличении активности кораблей Североатлантического альянса у границ России – в Черном, Балтийском и Баренцевом морях. Начальник ГШ ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что российская сторона предлагала блоку и США в частности «подумать над мерами, которые могли бы предотвратить негативное развитие ситуации».