ПОЛИТИКА
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Новый голливудский блокбастер снимают в Турции
Три недели назад в Анталье стартовали съемки фильма «Пять глаз» с участием Джейсона Стэтхэма, Обри Плаза, Хью Гранта, Кэри Элвиса и Джоша Хартнетта. Режиссер фильма Гай Ричи поделился видео со съемок у себя в Instagram. Боевик рассказывает историю Орсона Форчуна, агента МИ-6, которому поручено предотвратить продажу смертоносного оружия, представляющего большую опасность для мира #Голливуд #боевик #Турция
Новый голливудский блокбастер снимают в Турции / Others
16 февраля 2021 г.
Истории
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