Новый голливудский блокбастер снимают в Турции

Три недели назад в Анталье стартовали съемки фильма «Пять глаз» с участием Джейсона Стэтхэма, Обри Плаза, Хью Гранта, Кэри Элвиса и Джоша Хартнетта. Режиссер фильма Гай Ричи поделился видео со съемок у себя в Instagram. Боевик рассказывает историю Орсона Форчуна, агента МИ-6, которому поручено предотвратить продажу смертоносного оружия, представляющего большую опасность для мира #Голливуд #боевик #Турция