В ночь на 26 января 2017 года были убиты 27 задержанных. Их схватили во время спецопераций, проводившихся после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря (всего по факту было задержано 67 человек). 27 человек доставили на территорию полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова, после чего все они были казнены: двух человек расстреляли, остальных задушили, говорится в расследовании.

В апреле 2017 года «Новая газета» передала Следственному комитету РФ список из 30 убитых жителей Чечни. Однако сотрудники ведомства подтвердили смерть лишь четырех человек.

Еще три человека из списка издания были задержаны, подвергнуты пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года кампании по борьбе с лицами нетрадиционной ориентации, пишет «Новая газета».

В отношении 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все они были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в террористических формированиях на территории Сирии. А в марте 2018 года СК окончательно отказался возбуждать уголовное дело по заявлению «Новой газеты» и больше не возвращался к этому вопросу.

Основой расследования журналистов явились служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания. Это таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных, среди которых найдены почти все жертвы из списка газеты.

Снимки задержанных были сделаны в узнаваемых местах, например, у стены с похожим плинтусом в полку имени Кадырова. Представители силовых ведомств Чечни при этом отрицают факт заключения участников списка под стражу.

20 декабря 2016 года ИГИЛ взял на себя ответственность за нападение в Грозном: на одном из сайтов была опубликована видеозапись, на которой 11 чеченцев приносят присягу лидеру террористов Абу Бакру аль-Багдади. Изучив аналогичные видео, приписываемые организации, журналисты обнаружили те, на которых некоторые участники списка «Новой газеты» сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГИЛ.

Ролики имеют все признаки постановочного видео. Они были сняты для того, чтобы впоследствии объявить убитых людей террористами, полагают авторы расследования.

Чеченский Центр «Э» утверждал, что участники этого видео в декабре 2016 года уехали в Сирию. Однако, по данным «Новой газеты», они были задержаны в Чечне и содержались в Грозном, тогда же и были сделаны видеозаписи