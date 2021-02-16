В российских школьных учебниках устранили топонимическую ошибку по запросу посольства Азербайджана в России, сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу дипведомства республики. Речь идет о Нахичеванском и Эриванском ханствах, которые авторы учебника для 9 класса «История России. XIX – начало XX века» (Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Я.В. Симонова) назвали «Восточной Арменией».

«Летом 1826 г. началась русско-иранская война, закончившаяся в начале 1828 г. Туркманчайским мирным договором. По его условиям, к России отходила Восточная Армения», – написано в учебном издании.

Аналогичная ошибка обнаружена в 6-м издании учебника для 9 класса «История России 9. Часть1» (авторы – Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарев), где подчеркивалось, что, по Туркманчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году, территория «Восточной Армении» – Эриванское и Нахичеванское ханства – вошли в состав России.

В тексте Туркманчайского договора территория под названием «Восточная Армения» в принципе не упоминается. Посольство Азербайджана в России, заметив искажение исторических фактов, направило обращения в МИД РФ и Минпросвещения с просьбой внести соответствующие поправки.

В официальном ответном письме, поступившем в посольство от Минпросвещения России, говорится, что в советской и российской исторической литературе при освещении условий подписанного между Россией и Ираном в 1828 году Туркманчайского договора, отражающего передачу России Эриванского и Нахичеванского ханств, используется термин «Историческая область Восточная Армения».

Учитывая, что вышеуказанная историческая область не указана в тексте Туркманчайского договора, в учебники по истории для 9 класса были внесены требуемые изменения – топоним «Восточная Армения» в этом контексте больше употребляться не будет, а следующие издания будут опубликованы в отредактированном варианте, отметили в ведомстве.

Эриванское и Нахичеванское ханства – феодальные владения, до 1828 года формально зависимые от Ирана. На данный момент бывшие территории ханств разделены между Арменией, Турцией и Азербайджаном.