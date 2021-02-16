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У турецко-узбекского сериала растет рейтинг
«Мендирман Жалолиддин», совместный проект создателей «Возрождение: Эртугрул» и узбекской телестудии «Миллий ТВ», стал одной из самых громких премьер сезона
У турецко-узбекского сериала растет рейтинг
Фото: АА / AA
16 февраля 2021 г.

В Узбекистане набирает популярность турецко-узбекский исторический сериал «Мендирман Жалолиддин» («Я и есть Джелал ад-Дин») о жизни последнего хорезмшаха из династии Ануштегенидов, старшего сына Ала ад-Дина Мухаммеда II Джелал ад-Дина Мангуберди. Как сообщает агентство Anadolu, сериал совместного производства с 14 февраля транслируется на телеканале «Миллий ТВ».

Продюсером сериала выступил Мехмет Боздаг (раньше занимавшийся производством нашумевшего проекта «Возрождение: Эртугрул»), генеральным директором – Метин Гюнай, режиссером – Нургисса Алмурат, арт-директором – этнический азербайджанец из Ирана Реза Химмети, оператором-постановщиком – Эфе Кубилай.

Из турецких актеров в «Мендирман Жалолиддин» снялись Эмре Кывылджим, Гюленай Калкан Унлюоглу, Джемал Хюнал, Сезгин Эрдемир, Ферхат Йылмаз и Каан Ялчин. В сериале также играют узбекские артисты: Юлдуз Раджова, Рано Шодиева, Райхан Улесанова и Тохир Саидов.

Всего в сериале 13 серий. Каждая из них будет выходить на «Миллий ТВ» по воскресеньям.

В телепроекте, рассказывающем о жизни хорезмшаха Джелал ад-Дина, наследника Ала ад-Дина Мухаммеда II, раскрывается история борьбы между отцом правителя и его бабушкой Теркен-хатун, а также показана хроника войны с Монгольской империей и ее основателем Чингисханом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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