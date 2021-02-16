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Среди убитых россиянок более 60% погибли от домашнего насилия
Не менее пяти тысяч женщин в России были убиты во время семейно-бытовых ссор только за один год, показало исследование неправительственных организаций. Это в 20 раз больше, чем утверждает МВД
Среди убитых россиянок более 60% погибли от домашнего насилия
Фото: Picture-Alliance/Empics / Others
16 февраля 2021 г.

Согласно данным проекта «Близким лицом Близкому лицу» Консорциума женских неправительственных объединений, две трети женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия. Это не менее пяти тысяч человек, утверждают авторы исследования, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов «Прожектор-2021».

В рамках проекта были проанализированы более 2000 судебных приговоров, вынесенных в 2018 году по следующим преступлениям: убийство (части 1 и 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ), убийство в состоянии аффекта (статья 107) и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111).

Исследование проводилось с помощью специальной программы, созданной на хакатоне (форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время). Предварительно участники проекта самостоятельно изучили более 500 приговоров по делам об убийствах женщин.

Статистика, опубликованная на сайте консорциума, в 20 раз превышает данные Министерства внутренних дел РФ – по версии ведомства, в 2018 году во время семейно-бытовых конфликтов погибли 253 женщины.

По версии же авторов проекта, 61% россиянок, убитых в 2018, пали жертвами от рук партнеров или родственников. Этот показатель совпадает со средним мировым уровнем домашнего насилия, приведенным ООН (58%).

Также было установлено, что на жертв домашнего насилия приходится почти каждое пятое убийство в России – 18,8% от общего числа убитых женщин и мужчин. Это в 15 раз больше, чем считают в МВД (1,2%).

В апреле 2020 года депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия. Особую актуальность эти меры приобрели в условиях самоизоляции и карантина, связанного с пандемией COVID-19.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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