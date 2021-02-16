Сын заместителя генерального прокурора России Алексея Захарова Дмитрий оказался партнером экспортеров российских полудрагоценных камней в Китай, которых в Австралии заподозрили в отмывании денег, следует из совместного расследования издания «Важные истории», организации Transparency International и австралийского телеканала ABC News.

В 2015 году Дмитрий Захаров в возрасте 21 года стал совладельцем компании «Део», которой принадлежат акции предприятия «Байкалкварцсамоцветы» – одного из старейших предприятий по добыче полудрагоценных камней, расположенного в Иркутской области.

Основного владельца «Байкалкварцсамоцветов» Андрея Гудкова (контролирует 84% акций компании) и его бывших партнеров, которые до 2015 года тоже были совладельцами предприятия, в Австралии в 2013 году заподозрили в отмывании денег. Подозрения у местных правоохранительных органов вызвало несоответствие задекларированных при получении визы доходов и реальных трат, оказавшихся в разы больше.

Как выяснили «Важные истории», бизнесмены получали на свои банковские счета миллионы долларов из Китая и Гонконга. Все они затем были заморожены. После этого инцидента Дмитрий Захаров приобрел у тещи Гудкова квартиру площадью 135 кв. м в престижном жилом комплексе «Дом на Смоленской набережной» в Москве, выяснили журналисты. Ее стоимость оценивается примерно в 135 миллионов рублей. В 2017 году сын замгенпрокурора купил себе еще одну просторную квартиру в жилом комплексе «Мосфильмовский» за 50 миллионов рублей.

У бабушки Захарова-младшего, 78-летней пенсионерки Валентины Захаровой, журналисты нашли четырехэтажный особняк в элитном поселке Митрополье в Московской области, 227-метровую квартиру в ЖК Knightsbridge Private Park в московском районе Хамовники стоимостью около 300 миллионов рублей и три парковочных места примерно по 7,5 млн рублей каждое.

Дело об отмывании доходов совладельцами и партнерами «Байкалкварцсамоцветов» австралийская прокуратура завела в конце 2015 года, однако российские власти не дали разрешения на совместное расследование.

В 2019 году выручка «Байкалкварцсамоцветов», по данным «Важных историй», составила более 225 млн рублей. Предприятие занимается экспортом нефрита, в частности, в Китай, где он очень высоко ценится. В период с 2013-го по 2020 год китайские компании закупили больше 200 тонн необработанного нефрита по себестоимости $27 на общую сумму $5,3 млн.