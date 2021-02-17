Четвертая группа турецких студентов, направленных на учебу в российский Национальный исследовательский ядерный университет (Московский инженерно-физический институт – МИФИ), станут сотрудниками атомной электростанции (АЭС) «Аккую» на юге Турции. На церемонии вручения дипломов выпускников в режиме видеоконференции поздравил генеральный директор атомного проекта при Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции Халиль Ибрагим Дере.

В 2018 году МИФИ окончили 35 граждан Турции, которые в течение 6,5 лет обучались по специальности «АЭС: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», в 2019 году – 53 человек, а в 2020-м – 55. В настоящее время вузах России продолжают обучение 107 турецких студентов.

Все выпускники МИФИ будут обслуживать атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» в Турции.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в южной турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. Первый энергоблок АЭС планируется задействовать к 2023 году. Стоимость проекта оценивается в более чем в 20 миллиардов долларов.