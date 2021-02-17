Власти Франции в 1994 году дали указание представителям правительства Руанды из народности хуту, причастным к геноциду тутси, скрыться за пределами африканской страны. Это подтверждают архивные данные дипломатической переписки, переданные агентству Anadolu бывшим главой отдела исследований Национального центра научных исследований Франции (CNRS) Франсуа Гранье.

Ученый изучил деловые письма периода президентства Франсуа Миттерана и выявил, что директор Главного управления по вопросам внешней безопасности (DGSE) и советник бывшего главы МИД Франции Алена Жюппе Бернар Эмие вечером 15 июля 1994 году отправил секретную дипломатическую депешу в адрес представителя Франции в Руанде Янника Жерара.

В телеграмме говорилось, что «международная общественность в Нью-Йорке» определяется с позицией в отношении причастных к геноциду в Руанде, и поэтому представителю Франции нежелательно контактировать с представителями правительства африканской страны и не стоит ехать на переговоры в город Чьянгугу.

«Мы использовали все непрямые каналы связи для информирования этих лиц о необходимости покинуть Зону безопасной гуманитарной помощи (под контролем ВС Франции). Мы также можем воспользоваться африканскими каналами для того, чтобы не выдавать факт диалога. Международное сообщество и в особенности ООН в скором времени определятся с позицией в отношении этих властей», – говорится в послании за подписью советника главы МИД Бернара Эмие.

По словам Гранье, роль Франции в укрывательстве участников геноцида в Руанде была общеизвестна, однако подобного рода депеша и фактическое подтверждение причастности к преступлениям в африканской стране фиксируются впервые. Автором решения о бегстве оказался лично глава МИД Франции Ален Жюппе.

Эксперт отметил, что Франция стала единственной страной мира, которая оказала поддержку правительству, причастному к убийству миллиона жителей Руанды. Два представителя властей Руанды в апреле 1994 года проводили переговоры в правительстве, МИД и Елисейском дворце, напомнил Гранье.

«Представитель Франции в Руанде Янник Жерар выступал за задержание лиц, причастных к геноциду, но был вынужден действовать согласно инструкции МИД. Жерар открыл закрытые границы Руанды и даже организовал сопровождение преступников до границы африканской страны. Речь идет о 14 членах правительства и лично о премьере», – констатировал исследователь.

Резня тутси весной-летом 1994 года официально признана мировым сообществом геноцидом. В ходе него за 100 дней было убито порядка миллиона человек. 7 апреля установлен ООН как Международный день памяти геноцида в Руанде.