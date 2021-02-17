ПОЛИТИКА
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Пентагон назвал Россию угрозой для всех союзников НАТО
По словам высокопоставленного представителя американского министерства обороны, Москва «использует военную силу для достижения своих целей, сеет хаос и сомнения, подрывает международный порядок»
Пентагон назвал Россию угрозой для всех союзников НАТО
Фото: AP / Others
17 февраля 2021 г.

В Пентагоне заявили, что Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, сообщает РБК со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте Министерства обороны Соединенных Штатов.

«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок. Мы видим стремление России подорвать безопасность и стабильность во всем мире своим авторитарным подходом», – заявили в военном ведомстве.

По словам представителя Минобороны, США, несмотря ни на что, намерены продвигать собственные интересы. В Пентагоне добавили, что заставят Россию «отвечать за безрассудные и агрессивные действия».

Вопрос об угрозе со стороны РФ Вашингтон планирует рассмотреть в ходе запланированной на 17–18 февраля видеоконференции министров обороны Североатлантического альянса.

В декабре 2020 года НАТО опубликовалстратегический отчет, согласно которому, Москва является главной военной угрозой для безопасности Альянса. В документе говорится, что российские власти продолжают совершать «агрессивные действия» во внешней политике, что «мешает выстраиванию с РФ конструктивного диалога».

По мнению Североатлантического альянса, Москва стремится к «гегемонии над бывшими советскими республиками», а также регулярно ведет «устрашающие военные операции в непосредственной близости от границ НАТО». Из документа следует, что РФ продолжает наращивать военную мощь и ведет себя агрессивно в Черноморском и Балтийском регионах, в Средиземноморье и на территории Арктики, «создавая угрозы воздушному пространству и свободе судоходства».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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