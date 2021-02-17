В Зангеланском районе в Карабахе будет реализован первый проект «Умное село». К настоящему моменту уже проведены первоначальные исследования, которые лягут в основу предстоящих работ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита на освобожденные от армянской оккупации районы.

Речь идет, в частности, о разрушенном селе Агалы. Именно этот населенный пункт планируется восстановить первым. Реализация проекта «Умное село» будет проводиться исходя, в основном, из пяти cоставляющих: жилье, производство, социальные услуги, сельское хозяйство, альтернативная энергия.

Ранее Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно отмечал, что освобожденные территории станут зоной «зеленой энергии». По инициативе и по поручению главы государства планируются не только восстановление и реконструкция территорий, пострадавших от двух войн и варварской политики агрессора, но и реализация концепций «умный город» и «умное село».

В рамках проекта в селе планируется построить 200 домов. Их энергоснабжение будет обеспечиваться за счет альтернативных источников.

«Умное село» – аналог «Умного города», адаптированный под малые населенные пункты с учетом бюджета и населения.