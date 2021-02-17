ПОЛИТИКА
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Восстановленный Карабах станет краем «умных сел»
В рамках проекта в разрушенном селе Агалы Зангеланского района Азербайджана планируется построить около 200 домов. Энергоснабжение будет обеспечиваться за счет альтернативных источников. Затем «умные села» охватят весь регион
Восстановленный Карабах станет краем «умных сел»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Others
17 февраля 2021 г.

В Зангеланском районе в Карабахе будет реализован первый проект «Умное село». К настоящему моменту уже проведены первоначальные исследования, которые лягут в основу предстоящих работ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита на освобожденные от армянской оккупации районы.

Речь идет, в частности, о разрушенном селе Агалы. Именно этот населенный пункт планируется восстановить первым. Реализация проекта «Умное село» будет проводиться исходя, в основном, из пяти cоставляющих: жилье, производство, социальные услуги, сельское хозяйство, альтернативная энергия.

Ранее Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно отмечал, что освобожденные территории станут зоной «зеленой энергии». По инициативе и по поручению главы государства планируются не только восстановление и реконструкция территорий, пострадавших от двух войн и варварской политики агрессора, но и реализация концепций «умный город» и «умное село».

В рамках проекта в селе планируется построить 200 домов. Их энергоснабжение будет обеспечиваться за счет альтернативных источников.

«Умное село» – аналог «Умного города», адаптированный под малые населенные пункты с учетом бюджета и населения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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