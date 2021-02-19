ПОЛИТИКА
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В Санкт-Петербурге нарастили ноготь длиной 1,35 метра
Студия маникюра уже отправила заявку на мировой рекорд. Cогласно Книге рекордов Гиннесса, самые длинные искусственные ногти пока у жителя американского Тампа, штат Флорида. Длина его ногтей достигает 1,21 метра. #маникюр #Питер #Россия
Студия маникюра уже отправила заявку на мировой рекорд. Cогласно Книге рекордов Гиннесса, самые длинные искусственные ногти пока у жителя американского Тампа, штат Флорида. Длина его ногтей достигает 1,21 метра / Others
19 февраля 2021 г.
Истории
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