Российские депутаты и политические эксперты осудили политику Армении по популяризации коллаборациониста Гарегина Нжде и установку монумента в его честь, сообщает портал «Москва – Баку». При этом они обратили внимание на двойные стандарты: Ереван в то же время публично поддерживает антифашистскую резолюцию ООН.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал установку памятника Нжде «провокацией», которая «взрывает ситуацию».

«У российских миротворцев свой определенный круг поставленных задач, выходить за рамки которых они не могут. Так вот, вопрос появления на территории неких памятников – не в их компетенции. Но, к сожалению, одни провокаторы устанавливают такие вот памятники, а другие – устраивают пропагандистское шоу в расчете на то, что другая сторона как-то нервно отреагирует. То, что таких провокаторов еще много найдется – это безусловно. Они есть и в России. Установка памятника Нжде – это намек на национализм, националистическую борьбу», – указал парламентарий.

По мнению депутата Калашникова, любой человек, запятнавший себя сотрудничеством с Третьим рейхом, не достоин памятника. «Сотрудничество с Третьим рейхом перечеркивает все. И деятельность Нжде стала разрушительной. Он всегда пытался отделить Армению, пытался взорвать регион в этой своей борьбе. И в конечном итоге именно националисты подобного толка «взорвали» огромную страну под названием Советский Союз. Поэтому я считаю, что установка этого памятника в Карабахе – это провокация. Уверен, рано или поздно он будет демонтирован», – отметил председатель комитета, добавив, что нельзя «подтачивать» мир в регионе.

Такого же мнения придерживается историк, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, специалист по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны Борис Ковалев. По его словам, как бы армяне не оценивали для себя заслуги Нжде, для памятников ни ему, ни другим коллаборантам нет места нигде.

«Безусловно, при анализе реалий Второй мировой войны нельзя недооценивать умение действовать, высокий профессионализм нацистских структур, пропагандистских служб Третьего рейха Геббельса. Главный принцип, который они проповедовали – «Разделяй и властвуй». Поэтому они обещали всем и вся, в том числе и представителям тех национальных сил, которые претендовали на некую государственную независимость. Для любого коллаборационистского движения, для любого сотрудничества с гитлеровцами была нужна некая идеологическая составляющая. И ставка делалась в том числе на националистов. На особых взаимоотношениях руководства Третьего рейха, их пропагандистов с представителями национального движения», – объяснил Ковалев.

«Если говорить о фигуре Гарегина Нжде – то здесь палка о двух концах. Была ли на руках Нжде кровь – напрямую – скорее нет, чем да. Но кровь порождала его пропаганда – эта его борьба против Советского Союза, пропаганда идей «Великой Армении» – «Кто погибает за Германию, погибает за Армению». Нужно понимать, что нацистская пропаганда была профессиональной и изощренной. Люди, которые ее вели, продлевали войну на несколько минут, на несколько дней, на несколько недель и месяцев, лет. Да, мы должны этих людей знать, мы должны их изучать. Но ни в коем случае мы не должны их прославлять. Человек, который прямо или косвенно был связан с нацизмом, по определению на территории России и не только героем быть не может», – подчеркнул историк.

Ученый отметил, что установка монумента в регионе, в который совсем недавно вернулась мирная жизнь, вызывает удивление. «Все, если человек себя очернил сотрудничеством с Третьим рейхом – никаких памятников. Когда мы ставим памятник – мы показываем знак поклонения, это знак уважения, некой исключительности, почти святости. А у святых, как известно, грехов не бывает», – резюмировал он.

Недопустимость героизации личности Гарегина Нжде стали признавать и в самой Армении: заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян недавно назвала идеологию Нжде фашистской и опасной для армянского народа.

«Идеология Нжде – это, по сути, фашистская идеология. Сама по себе она очень опасна для нас как для общества XXI века, поскольку эта идеология строится на основе агрессии против мира, отграничения себя от всего мира и демонстрации своего преимущества перед всеми обществами. Если исключить из его учения все красивые слова, то останется только эта очень опасная основа», – заявила политик.

Памятник Нжде был установлен в конце января в части Ходжавендского района Азербайджана, не переданной азербайджанской стороне и находящейся в зоне ответственности российских миротворцев. Депутат парламента Армении Софья Овсепян 12 февраля сообщила о якобы демонтаже монумента по требованию азербайджанской стороны.

«Памятник был точно демонтирован и доставлен к Историческому музею», — сказала Овсепян. По словам депутата Армана Бабаджаняна, такое решение было принято представителями Азербайджана и России совместно с Турцией.

Однако пока никаких доказательств демонтажа нет, напротив, в Facebook регулярно появляются новые фотографии скандального монумента с подписями вроде «стоял и будет стоять». Подобные публикации и опровержения заявлений о сносе распространяются армянскими оккупантами Ходжавенда.