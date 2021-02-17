Анкара – единственная, кто предоставил поддержку миллионам сирийцев, пострадавших от насилия режима Башара Асада, пишет The New York Times в развернутой статье о ситуации в лагерях беженцев в Африне. Город и его окрестности, примыкающие к турецкой границе, в последнее время, помимо всего прочего, подвергаются нападениям сепаратистской террористической организации ОНС/РПК.

В материале влиятельной американской газеты затрагивается операция ВС Турции, начатая в Африне 20 января 2018 года с целью зачистки от ОНС/РПК. «Защищаемые турецкими военными сирийцы, несмотря на трудности, рады присутствию турецких сил в регионе», – пишет The New York Times. Газета также отмечает, что беженцы, спасающиеся от атак сил Асада, нуждаются в серьезной международной помощи.

«Пока мир не имеет понятия, когда закончится 10-летняя гражданская война в Сирии, Турция – единственная международная сила, присутствующая в регионе для защиты около 5 миллионов мирных жителей, которые лишены крова и находятся в трудном положении», – указывается в статье.

«Турция подключила город к своей системе энергоснабжения, положив конец многолетнему отсутствию электричества. В регионе, – пишет газета, – действуют турецкие операторы связи и используются турецкие деньги, зарегистрированы 500 сирийских фирм по приграничной торговле».

«Наша цель – еще больше нормализовать их жизнь. Мы способствуем работе школ и больниц для того, чтобы люди вернулись к нормальной жизни», – приводит The New York Times слова заместителя губернатора турецкой провинции Хатай Орхана Актюрка. Он также рассказал, как боевики ОНС/РПК совершают теракты, подрывая автомобили, доставленные на грузовиках из оккупируемого ими сирийского Манбиджа.

Член местного парламента Саид Сулейман в интервью американской газете, в свою очередь, привлек внимание к тому, что сирийские беженцы нуждаются в большем объеме помощи, чем Анкара способна предоставить. «Пока Турция является единственной страной, которая оказала поддержку миллионам сирийцев», – добавил он.

В самой Турции, по данным ООН, нашли убежище порядка 4 миллионов сирийцев.